Kırıkkale, Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı ile aydınlandı

Kırıkkale Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlediği fener alayı ile kutladı. Etkinlikte, binlerce yurttaş ellerinde Türk bayraklarıyla Nokta Kırım Parkı önünde bir araya geldi. Bando eşliğinde yürüyen kalabalık, Nokta Kırım Parkı önünden başlayarak Büyük Şehir Parkı’na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca marşlar söyleyen yurttaşlar, Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet sevincini paylaştı.

Büyük Şehir Parkı’nda yurttaşlara hitap eden Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, “Gururluyuz, mutluyuz. Cumhuriyetimiz bir asrı devirdi. Cumhuriyetimiz 102 yıl önce bugün kuruldu. Aynı inançla, aynı azimle, aynı kararlılıkla o gün Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurdu.

Hemşerilerimizin yoğun katılımıyla Kırıkkale’de Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır gurur dolu bir akşam yaşadık. Görüyorum ki Kırıkkale bizim ile birlikte. Cumhuriyet Kırıkkale'de emin ellerde. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kutlamalar, Büyük Şehir Parkı’nda düzenlenen konserle devam etti. Gençlerin seslendirdiği şarkılara yurttaşlar hep birlikte eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.





