Kırıkkale’de gençlik haftası koşusu düzenlenecek: ‘Koş, keşfet, enerjini geleceğe taşı!’

Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gençlik haftası halk koşusu düzenleyecek. 17 Mayıs saat 16.00’da başlayacak koşuda birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek.

Koşu, Kırıkkale Merkez Tren Garı Önü önünden başlayacak. 14.00 - 15.30 saatleri arasında Kırıkkale Gençlik Merkezi önünde başvuru yapılabilecek.

Yarışmada 15 yaş altı ve 15 yaş üstü olmak üzere iki yaş kategorisi yer alacak. Kadın ve erkek yarışmacılar ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Belediye sosyal medyadan yapılan paylaşımda “Gençlik Haftası’nın coşkusunu ve sporun birleştirici gücünü Kırıkkale sokaklarına taşımak için tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Koş, keşfet, enerjini geleceğe taşı!” ifadelerine yer verildi.