Kırşehir Belediyesi 1. Âşık Paşa Dil ve Şiir Festivali 15-16 Aralık’ta yapılacak

UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü ile de örtüşen ve geleneksel hale getirilecek olan “1. Âşık Paşa Dil ve Şiir Festivali” için Kırşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir program hazırlandı. 15-16 Aralık tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Âşık Said Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programla ilgili açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Kırşehir Belediyesi olarak, tarih ve kültür şehri Kırşehir’imizin tıpkı müzik alanında olduğu gibi, ses bayrağımız Türkçemiz temelinde, dil ve şiir birikimini en doğru şekilde değerlendirerek gelecek kuşaklarımıza aktarılması noktasında çok kapsamlı yeni bir programı daha hayata geçiriyoruz” dedi. Ekicioğlu, “Festival ile Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan ve bu uğurda, en tanınmış eseri olan 12 bin beyitlik Türkçe yazılmış Garibnâme başta olmak üzere, ölümsüz eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizden olan Âşık Paşa’nın sadece ortaöğretim kurumlarında ders konusu olarak kalmaması için, Kırşehir’de her yıl anılmasını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden gelen bilim insanlarının, yazar ve şairlerin yer aldığı festivalin programı ise şöyle açıklandı: