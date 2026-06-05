Kırşehir’de bulunan basın müzesine Uğur Mumcu’nun ismi verildi

Kırşehir Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla birlikte, Ahi Evran Külliyesi içerisinde kurulan ve 19 Mayıs 2026 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Basın Müzesi’ne, laik cumhuriyetin yılmaz savunucusu, gazetemizin yazarı Uğur Mumcu’nun adı verildi. CHP, AKP ve MHP’li üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, bir MHP’li üyenin ret oyu vermesine karşın öneri oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahi Evran Külliyesi içerisindeki Sanat Sokağı’nda açılışı yapılan Basın Müzesi’nde basın tarihine ışık tutan materyallerle birlikte Uğur Mumcu Masası da yer alıyor. Uğur Mumcu Masası’nda açılan ve ilk imzasını Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun attığı Anı Defteri’ne, müzeyi ziyarete gelen konuklar da duygu ve düşüncelerini yazabiliyor. Ekicioğlu müzenin hazırlanması sırasında elinde bulunan 60 yılda biriktirdiği materyalleri belediyeye veren Nami Gül’e de teşekkür etti.