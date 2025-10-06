Konya Akşehir’de bilim şöleni

Konya Akşehir, bu yıl dünyanın en büyük bilim ve teknoloji hackathonlarından biri olan NASA International Space Apps Challenge’a ev sahipliği yapıyor. Akşehir Belediyesi’nin stratejik partnerliğiyle gerçekleşecek etkinlik, 3-5 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Üç gün sürecek program kapsamında, gençler ve bilim meraklıları uzay gözlemlerinden model roket atölyelerine, bilimsel sunumlardan heyecan verici hackathon yarışmasına kadar pek çok etkinlikte bir araya gelecek. NASA Space Apps Challenge 2025, Akşehir’de bilim ve teknoloji tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Etkinlik programı;

Üç gün sürecek etkinlik, 3 Ekim Cuma günü Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak. Açılışın ardından bilgilendirme sunumları ve söyleşilerle bilim dolu bir program katılımcılarla buluşacak.

3 Ekim 2025 Cuma; (Akşehir Kültür Merkezi)

10.00 Açılış Programı

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ardından ilçe protokolü konuşmalarını gerçekleştirecek.

10.45 Etkinlik Sunumu - “Yaşar Furkan KARAKOYUN”

11.15 Söyleşi - “Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZEL”

Dünyanın Merkezinden Gökyüzüne: Roket Heyecanı

Etkinliğin ikinci günü olan 4 Ekim Cumartesi, Zekâi Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda hackathon maratonunun başlamasıyla hareketli geçecek. Gün boyu bilim iletişimi, amatör telsizcilik ve astronomi üzerine sunumlar yapılacak.

4 Ekim 2025 Cumartesi;

08.00 Hackathon Başlangıcı (Zekâi Baloğlu Kapalı Spor Salonu)

10.30 Sunum (Akşehir Kültür Merkezi)

“Bilim İletişim” - Nurcan SEVEN (Hypatia Bilim)

11.30 Sunum (Akşehir Kültür Merkezi)

“Amatör Telsizcilik” - Ali GÖL (Astroder)

13.30 Sunum (Akşehir Kültür Merkezi)

-Burak ÇANKAYA (Gelecek Bilimde)

14.30 Sunum (Akşehir Kültür Merkezi)

“Astrofotoğrafçılık 101” - Derya TOK (Türk Roket Topluluğu)

15.00 Güneş Gözlem Etkinliği (Akşehir Kültür Merkezi)

17.00 Model Roket Atölyesi (Nasreddin Hoca Stadyumu)

Roket Fırlatma Gösterisi

21.00 Gece Uzay Gözlemi Etkinliği - Nasreddin Hoca Stadyumu

Son gün olan 5 Ekim Pazar’da hackathon maratonu sona erecek. Katılımcılar hazırladıkları projeleri jüriye sunacak ve akşam saatlerinde düzenlenecek ödül töreniyle dereceye girenler açıklanacak. Yarışmada birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek.

5 Ekim 2025 Pazar;

18.00 Hackathon Bitiş & Proje Teslimi (Zekâi Baloğlu Kapalı Spor Salonu)

18.30 Hackathon Katılımcılarının Sunumları (Akşehir Kültür Merkezi)

21.30 Ödül Töreni & Kapanış (Akşehir Kültür Merkezi)

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilim, teknoloji ve uzay alanındaki en büyük uluslararası organizasyonlardan birine Akşehir’de ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu etkinlik, gençlerimize ilham verecek, onların ufkunu genişletecek önemli bir buluşma olacak. Bilime, gökyüzüne ve teknolojiye meraklı tüm hemşehrilerimizi NASA International Space Apps Challenge’a bekliyoruz.” dedi.





