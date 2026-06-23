Konya Ereğli’de piyano günleri

Konya Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Ereğli Piyano Günleri, iki gün boyunca sanatseverleri ve müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Program kapsamında sahne alan çocuklar ve gençler, birbirinden özel piyano dinletileri ve sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanarak katılımcılara müzik şöleni yarattı.

Piyano günlerini yurttaşlarla beraber takip eden Başkan Umut Akpınar, duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Birbirinden değerli piyano dinletileri ve sahne performanslarıyla yeteneklerimiz bizlere unutulmaz anlar yaşattılar. Hemşehrilerimizle birlikte bu özel geceye eşlik ederek yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Gecenin sonunda da sahneye çıkan tüm katılımcılara belgelerini takdim ederek emeklerini ve cesaretlerini alkışlarla taçlandırdık. Her zaman aklı, bilimi ve sanatı ön planda tutarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda sanatsal ve kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz.”