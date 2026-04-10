Konyaaltı kreşlerinde Polis Haftası kutlanıyor

Antalya Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. Hurma, Toros, Gürsu, Uncalı ve Doğa Çocuk Enstitüsü Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında, polis ekipleri kreş öğretmenleri eşliğinde kreşlerdeki miniklere yönelik eğitimler gerçekleştiriyor. Ayrıca çocuklar, ekiplerin hazırladığı oyunlarla oynayarak keyifli bir gün geçiriyor.

‘POLİSLERİMİZİN ÜSTLENDİĞİ ÖNEMLİ GÖREVİ ÇOCUKLARIMIZA ANLATMAK ÇOK KIYMETLİ’

Polis Haftası’nı çocuklarla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Polislerimizin toplum huzuru ve güvenliği için üstlendiği önemli görevi, minik yaşlardan itibaren çocuklarımıza anlatmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlıyor hem de polislerimizle aralarındaki bağı güçlendiriyoruz. Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu. Konyaaltı Belediyesi Kreş Öğretmeni Sevilay Yıldırımlar ise, “İçinde bulunduğumuz Polis Haftası’nda kreşlerimizde sanat etkinlikleri, resim çalışmaları, çeşitli oyunlar ve drama çalışmalarımız oluyor. Bu haftayı farklı etkinliklerle kutluyoruz. Başkanımızın bize verdiği destekle birlikte emniyet birimleriyle eğitimlerde buluşuyoruz. Hem biz gidip eğitim alıyoruz hem de kendileri gelip kreşlerimizde eğitimler veriyorlar. Başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Polis haftamız kutlu olsun” dedi.