Konyaaltı’nın genç müzisyenlerinden Isparta'da başarılı performans

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi’nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında öğrencilere eğitimler uygulanırken, bu eğitimlerin sonucunda öğrenciler yeteneklerini verdikleri konserlerde gösterme fırsatı yakalıyor. Son olarak akademiden 9 piyano öğrencisi, 24-26 Nisan tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Çocuk Müzisyenler Festivali’nde sahne aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilen festivale öğretmenleri eşliğinde katılan öğrenciler performanslarını sergiledi ve katılım sertifikası almaya hak kazandı. Aileler, böyle bir eğitim imkanı sunarak kendilerini gururlandırdıkları için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkür etti.

‘SANATIN VE GENÇ YETENEKLERİN DAİMA YANINDAYIZ’

Çocukların sanatsal gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Müzik Akademimizde eğitim alan çocuklarımızın böylesine anlamlı bir festivalde sahne alarak yeteneklerini sergilemeleri bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sanatla büyüyen, özgüveni yüksek ve kendini ifade edebilen nesiller yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Evlatlarımızın başarılarında emeği bulunan öğretmenlerimize ve onları her zaman destekleyen ailelerimize teşekkür ediyorum. Konyaaltı’nda sanatın ve genç yeteneklerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.