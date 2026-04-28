Kravatın sanatsal yolculuğu Etimesgut’ta: 'Kravata' sergisi ziyarete açıldı

Etimesgut Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “KRAVATA – The Artistic Journey of the Tie” sergisi, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda kapılarını açtı. Açılışa Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır ile Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović katıldı. 17.yüzyılda Hırvat askerlerinin boyunlarına taktıkları bağdan doğarak Avrupa’ya yayılan kravat, zaman içinde yalnızca bir giyim unsuru olmaktan çıkıp kültürel bir simgeye dönüştü. “KRAVATA” sergisi de bu tarihsel arka planı temel alarak kravatı günümüz sanat anlayışıyla yeniden ele alıyor. Sergide, farklı dokular, renkler ve formlar aracılığıyla kravatın hem bireysel ifade hem de toplumsal anlamlar taşıyan bir nesneye nasıl dönüştüğü ortaya konuluyor.

Açılışta konuşan Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović, kravatın kökenine değinerek bu sembolün Hırvat kültürü açısından taşıdığı önemi vurguladı. Serginin, Türkiye ile Hırvatistan arasında kültürel bir bağ kurduğunu ifade eden Cvitanović, eserlerin yalnızca estetik değil, aynı zamanda tarihsel bir anlatı sunduğunu belirtti. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır da, belediye olarak uluslararası kültür ve sanat faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, plaket takdim etti. 25 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen sergi, 10 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.