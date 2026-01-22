Kurtuluşun karar mekânında İABB Encümen toplantısı gerçekleştirildi: Zaimağa Konağı’nda tarihe yakışır buluşma

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Encümen Toplantısı, Kuvvayı Milliye tarafından Kurtuluş Savaşı devam ederken kurulan TBMM Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı ilk yer olma özelliği taşıyan Eskişehir Sivrihisar’daki Zaimağa Konağı’nda dün gerçekleştirildi.

FETHİ YAŞAR BAŞKANLIĞINDA TOPLANILDI

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin ev sahipliği yaptığı ve 273 İABB üyesinin temsil edildiği encümen toplantısına İABB Başkanı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlık etti. Tarihi atmosferiyle bilinen konaktaki toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk katıldı.

‘YEREL YÖNETİMLER DENİNCE AKLA İLK BELEDİYELER GELİR’

Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasında önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Yaşar, “Türkiye’de yerel yönetimler denince akla ilk olarak belediyeler gelmektedir. Zira geçmişten günümüze belediyeler, vatandaşların gündelik hayatta ihtiyaç duyduğu birçok kamu hizmetini yerine getirmektedir. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam ve bu ortamın neden olduğu sosyal dengesizlik, artan yoksulluk belediyelerin de vazife alanlarının büyük oranda değişmesine neden olmuştur. Belediyeler ile merkezi yönetimler arasında gittikçe artan bir sorumluluk paylaşımı yaşanmış, nitelik ve nicelik bakımından belediyelerin üzerindeki kamusal hizmet yükü artış göstermiştir. Vergilendirme yetkisine sahip olmayan, yeni gelir kaynakları oluşturamayan, mevcut kaynakları etkin kullanamayan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından aktarılan payları Avrupa hatta çoğu Arap ülkesinden daha düşük seviyede seyir gösteren belediyelerimiz, etkin ve verimli hizmet birimleri çizgisinden uzaklaşmakta ve mali özerklik sonucu elde edilebilecek olası faydalardan mahrum kalmaktadır” diye konuştu. Toplantının ardından heyet, Sivrihisar İlçesi’nin tarihi yerlerini gezdi.