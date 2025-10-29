Kütüp Kafe Defne’de açıldı: Kitap, kahve ve sohbet bir arada

Defne Belediyesi, kitap sevgisini ve paylaşımı kahveyle buluşturan yeni sosyal alanı Kütüp Kafe’yi hizmete açtı. Okumayı, düşünmeyi ve üretmeyi seven herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kafe, yoğun katılımla gerçekleşen törenle kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Defne Belediye Başkanı, “Söz vermiştik, gerçekleştiriyoruz. Defne’de kültürün, bilginin ve dayanışmanın yeni buluşma noktasını birlikte hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Gençlerin bilgi paylaşacağı, birlikte öğrenip gelişeceği çağdaş bir sosyal alan olarak tasarlanan Kütüp Kafe, Defne’nin kültürel kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Belediye, mekânın özellikle gençlerin fikir üretip paylaşabileceği bir ortam sunacağını belirtti.

Başkan, katkılarından dolayı Harbiye Mahalle Muhtarı İlker Aşkar ve Bilgece Kültür Evi’ne teşekkür ederek, adını doğa, iyilik ve yaşam sevgisiyle hatırladıkları Bilge Sönmez’in ismini Kütüp Kafe’de yaşatmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Defne Belediyesi, kültürel yaşamı zenginleştiren, paylaşım ve üretkenliği teşvik eden projelere devam edeceğini duyurdu.