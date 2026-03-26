MAKUT ekibine kapsayıcı afet eğitimi

Mamak Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği ve Toplumsal Afet Derneği iş birliğinde, Mamak Belediyesi gönüllü arama kurtarma ekibi MAKUT’a yönelik “Afet ve Acil Durumlarda Engelli Hakları ve Kapsayıcı Yaklaşımlar” eğitimi düzenlendi. Afet ve Acil Durum Yönetim Uzmanı Rezzak Elezat tarafından verilen eğitimde, afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet anı müdahale yöntemlerine kadar birçok başlık ele alındı. Program kapsamında ayrıca erişilebilir tahliye ve iletişim yöntemleri ile engellilere yönelik acil durum planlaması konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Mamak Belediyesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimle, arama kurtarma ekiplerinin afet durumlarında tüm bireyleri kapsayan daha bilinçli ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.