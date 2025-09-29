Malatya'da su kesintisi yurttaşı sokağa döktü: “Büyükşehir olduk, daha kötü olduk”

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi sakinleri, uzun süredir yaşadıkları su kesintilerine çözüm bulanamadığı gerekçesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yetkililerine tepki gösterdi. Mahalleli, Gaziantep-Malatya yolu üzerindeki belediyeye ait bina önünde su kesintisini protesto etti.

Su kesintilerine çözüm bulanamadığı gerekçesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yetkililerine tepki gösteren mahalle sakinleri, MASKİ yetkilileri olay yerine gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Protesto sırasında bir yurttaş, “Büyükşehir olduk ki daha çok hizmetten faydalanalım, eski belediyeden daha kötü olduk. Eski belediyenin tadilatını bile yapamadı bunlar” diye konuştu.

Olay yerine gelen Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ise protestocularla görüşerek, sakinleşmeleri çağrısında bulundu. Kaymakam Sungur, “Mesele su ise, su yetersiz ise bir hafta içerisinde pazartesi gününe kadar çalışmaya başlayacak” sözünü verdi. Bunun üzerine yurttaşlar eylemi sonlandırarak dağıldı.