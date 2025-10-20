Maltepe Belediyesi’nden kadınlara öz savunma eğitimi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan öz savunma eğitimleri, Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda Kadın Öz Savunma Enstitüsü Eğitmeni Sifu Rafet Uysal eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde, kadınların savunma reflekslerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları ve olası tehditler karşısında soğukkanlılıklarını muhafaza ederek kendilerini koruyabilmeleri amaçlanıyor.

Program, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilirken, başvurular doğrultusunda katılımcıların ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Eğitim programı yalnızca fiziksel savunma becerilerinin kazandırılmasını değil, aynı zamanda sosyal farkındalığın artırılmasını da hedefliyor.

Belediye, sadece öz savunma eğitimiyle sınırlı kalmayıp; kadın sağlığı, hakları, dayanışması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında da çalışmalar yürütüyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Maltepe Belediyesi Stratejik Planı’na kadın haklarını dahil ederek, toplumsal eşitliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.