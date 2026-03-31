Mamak Belediyesi kendi kendine yeten anlayışıyla öne çıkıyor. Başkan Şahin: ‘Kredi çekmedim, ihale vermedim’

Ankara’da AKP’nin kalesi olarak bilinen Mamak’ı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak kazanan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra yurttaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı benimsedi. Yurttaşlarca fazlasıyla samimi bulunan Şahin, gazetemiz Cumhuriyet ile yönetimdeki ikinci yılını değerlendirdi.

Seçimleri kazandığı günden bu yana sokağa inen, yurttaşlarla biraraya gelen Şahin, belediyenin yaptığı çalışmaları da yakından izliyor. Kentteki millet bahçelerinin tadilatını yakından izleyen Şahin, her gün sabah 06.00’da kalkarak tren istasyonlarını, taksi duraklarını, esnafları geziyor, dertlerini dinliyor. Konuya ilişkin konuşan Şahin, “Halkla iç içeyiz. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Beni eleştirenler oluyor. Hoş karşılıyorum. Eksiklerimi söylüyorlar. Ama onları dinlediğimde çok mutlu oluyorlar. Onların taleplerini alıyor, yerine getirme gayreti gösteriyorum. Halk hizmetlerden çok memnun. Önemli olan halka dokunmak. Halka dokunmazsan ne hizmet yaparsan yap boş” dedi.

‘DEVLETİN İŞİNİ DEVLET YAPMALI’

Şahin, seçimlerden bu yana neler yaptığını anlattı. Şahin, yönetim anlayışı olarak “Devletin işini devlet yapmalı” düşüncesinde olduğunu anlattı. Şahin, “Hiçbir işimizde özelleştirme yok. Çöp toplama, inşaat dahil tüm işlerimizi kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Dışarı ihale yapan belediyelere saygıyla bakıyorum ama benim tarzım böyle” dedi. Tüm bu yönetim anlayışıyla birlikte tasarrufu ve israfı önlemeyi öncelik edindiğini belirten Şahin’in Mamaklı yurttaşlara kattığı hizmetlerin bazıları, şöyle özetleniyor:

ÇOCUKLARIN VE YETİŞKİNLERİN HAYVANLARLA ETKİLEŞİMİ ARTIYOR

Üreğil Millet Bahçesi’ne Evcil Hayvan Parkı

Mamak Belediyesi tarafından Üreğil Millet Bahçesi sınırları içerisinde yapımı sürdürülen Evcil Hayvan Parkı, çocukların ve yetişkinlerin hayvanlarla etkileşimini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda hayvanların doğal yaşam koşulları ve konforu da gözetilerek planlanan parkta Ankara Güvercini, Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, sülün, Habeş tavuğu, ördek, kaz, sultan tavuğu ve keklik gibi çeşitli türler yer alacak.

100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

Mamak Belediyesi, 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde çevre düzenlemesi ve anfi tiyatro yapımını da sürdürüyor. Toplam 4 bin 467 metrekare alan üzerine inşa edilen anfi tiyatro sahnesine, Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rutkay Aziz’in adı verilecek. Alanda ayrıca 45 metre uzunluğunda bir bayrak direği de yer alacak. Proje tamamlandığında bölge, kültür ve sanat etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri olacak.

SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARINA DÜZENLEME YAPILDI

Sokak hayvanları için daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları

Başkan Şahin’in yalnızca yeni projeleri değil, mevcut hizmet alanlarını da daha nitelikli hale getirme hedefi doğrultusunda Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde de önemli yenilikler hayata geçirildi. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve konforlu koşullarda bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkezde fiziki koşullar baştan sona iyileştirildi.

Yapılan yeniliklerle birlikte padokların sayısı artırılırken, eski çadır sistemi kaldırılarak modern padok sistemine geçildi. Hayvanların daha rahat hareket edebilmesi için daha geniş ve ferah alanlar oluşturulurken, belediyenin kendi atölyesinde yere temas etmeyen yüksek kulübeler üretildi. Köpekler, türlerine ve uyum durumlarına göre bir arada kalabilecekleri şekilde ayrılırken, yeni doğum yapan köpekler için de ayrı padoklar oluşturuldu. Böylece anne ve yavruların daha korunaklı alanlarda birlikte kalmaları sağlandı.

HEM SANAYİYE, HEM SOSYAL YAŞAMA KATKI

Kutludüğün’e Spor ve Sosyal Yaşam Alanı

Kutludüğün Spor Kompleksi Projesi kapsamında zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında bölgeye çok amaçlı bir spor ve sosyal yaşam alanı kazandıracak proje; halı saha, basketbol sahası, kafeteryalar ve dinlenme alanlarından oluşacak. Proje ile özellikle gençlerin ve ailelerin bir araya gelebileceği yeni bir sosyal merkez oluşturulması hedefleniyor.

KIZILCAKÖY SANAYİ SİTESİ İLE İSTİHDAMA KATKI

İmar süreci tamamlanan 2 bin 986 dönümlük alanda hayata geçirilecek Kızılcaköy Sanayi Sitesi Projesi ile Mamak’ta istihdamın artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan projede 200 ve 400 metrekarelik sanayi alanları, sosyal tesisler, motel ve kafeler, spor alanları, araç muayene istasyonu, katı atık tesisi, depolama alanları ve imalathaneler yer alacak.

‘BENİM İÇİN EN BÜYÜK PROJE TASARRUFTUR’

Şahin, “Zorluklar oldu ama şükürler olsun hiç icraya düşmedik. Çünkü çok bilinçli ve temkinli hareket ettik. Bir tek biz değil, bütün belediyeler birbirinden borçlu aldı, borçlu verdi. Ama israf çok fazla. İsrafı kestik. Bütün mallar tek depodan, tek kapıdan çıkıyor. her birimin ayrı deposu var. Fen İşleri’nin deposunda 22 kova boyanın tarihi geçmiş, Park ve Bahçeler boya arıyor. Bunun çözümünü barkod sistemiyle akıllı depoyla çözdük. Bitmek üzere. Suyun başı oradan bulanıyor. Benim için en büyük proje bu” değerlendirmesini yaptı.

Şahin, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerine de dikkat çekerek “İnsanlara maddi kart veriyoruz istediklerini alabiliyorlar. Mevcut ekonomik durumda belediyeler bunu yapmak zorunda. Halkı görünce mecbur kalıyoruz. Kuru gıda yardımı da yapıyorduk ama onları azalttık. Personelimizin maaşını hiç aksatmadan ödedik. Hiç kredi kullanmadık. Türkiye’de en güzel zammı biz verdik. Farklı siyasi partiden olan kişiler dahi bence fikirlerini değiştirdi” dedi.Tüm projelerin belediyenin öz kaynaklarıyla yaşama geçirildiğini vurgulayan Şahin, “Bir iş bir kere yapılır” anlayışıyla hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.