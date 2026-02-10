Mamak Belediyesi’nden 687 haneye düzenli yemek desteği

Mamak Belediyesi'ne ait aşevinde hazırlanan sıcak yemekler yaşlı, hasta ve engelli yurttaşların evlerine düzenli olarak ulaştırılıyor.

Mamak Belediyesi Aşevi, her gün bin 300 kişiye ve 687 haneye üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevi’nde yalnızca evlere yönelik dağıtım yapılmıyor; aynı zamanda belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin üç öğün yemeği de hijyenik koşullarda burada hazırlanıyor. Alanında uzman personel tarafından özenle hazırlanan yemekler; kalite, besin değeri ve gıda güvenliği kriterleri gözetilerek paketleniyor ve dağıtıma hazır hale getiriliyor.

İhtiyaç sahibi yurttaşlar için hazırlanan menüler; üç çeşit sıcak yemek, ekmek, yoğurt ve içecekten oluşuyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler, belediyeye başvuruda bulunarak değerlendirme sürecine dâhil ediliyor.

Yılın her günü ara vermeksizin çalışan Aşevi, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Yemeklerin pişirilmesinden paketlenmesine ve dağıtımına kadar tüm süreç, belediye personelinin sistemli çalışmasıyla yürütülüyor.

KAMU KAYNAKLARI GERÇEK HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Sosyal destek hizmetlerini ilçe genelinde sürdüren Mamak Belediyesi; sıcak yemek hizmetinden cenaze hizmetlerine, çocukların sağlıklı beslenmesinden yaşlı ve engelli vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Hizmetler, ihtiyaç sahiplerinin yaşamını kolaylaştırırken kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanılması çalışmaların merkezinde yer alıyor.

Mamak Belediyesi, sosyal destek hizmetlerini şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda sürdürüyor. Yapılan başvurular, öncelikle ilgili Bakanlık sorgularından geçiriliyor. Ardından belediye bünyesinde görev yapan sosyologlar tarafından haneye ziyaretler gerçekleştirilerek sosyal incelemeler yapılıyor. Değerlendirme sonucunda, hizmetten faydalanmasının önünde engel bulunmayan vatandaşlara yılın her günü sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Başvurular, 444 0 149 numaralı telefon hattı üzerinden ya da şahsen belediyeye gelerek yapılabiliyor. Tüm başvurular titizlikle değerlendirilirken, kamu kaynaklarının doğru ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması temel öncelik olarak gözetiliyor.

Mamak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran kalıcı sosyal destek hizmetlerini kararlılıkla sürdürüyor.