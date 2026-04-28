Mamak Belediyesi’nden nisan ayında istihdama güçlü katkı

Mamak Belediyesi, Kariyer Günleri kapsamında iş arayan yurttaşlara yeni istihdam olanakları sunmayı sürdürüyor. Mamak İstihdam Merkezi aracılığıyla düzenlenen toplu iş görüşmelerinde yurttaşların eğitim durumu, mesleki deneyimi ve çalışma tercihleri dikkate alınarak uygun işverenlerle eşleştirme yapılıyor.

NİSAN AYINDA 75 KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

2025 yılı Nisan ayında Mamak İstihdam Merkezi aracılığıyla 26 firmayla yüz yüze iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmeler kapsamında yönlendirilen 150 iş arayandan 75’i iş başı yaparak istihdama kazandırıldı.

İŞ ARAYANLA İŞVERENİ AYNI NOKTADA BULUŞTURUYOR

Mamak Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan yurttaşların niteliklerine uygun işlere daha kısa sürede ulaşmasını sağlarken, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu personel adaylarına hızlı şekilde erişmesine aracılık ediyor. İstihdam Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşlar, Mamak Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilanları takip edebilir veya Mamak Belediyesi Hizmet Binası giriş katında bulunan Mamak İstihdam Merkezi’ne doğrudan başvuruda bulunabilir.