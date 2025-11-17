Mamak Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği

Mamak Belediyesi eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu bağlamda, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini, ders başarılarını artırmalarını ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarını hedefleyen atölyelerde; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinde destekleyici eğitimler verilecek.

Mamak Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan destekleyici eğitimler bugün başladı. Atölyede, eğitimler hafta içi her gün 15:30-16:30 saatleri arasında verilecek. Projede alanında deneyimli eğitimciler öğrencilerle birebir ilgilenirken, öğrencilere kaliteli bir eğitim ortamı sunmak hedefleniyor.

Mamak Belediyesi’nin eğitime destek atölyesi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/bilimkurs web sitesine başvurabilirler.