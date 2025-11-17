Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mamak Belediyesi'nden öğrencilere eğitim desteği

17.11.2025 13:23:00
Cumhuriyet/Ankara
Mamak Belediyesi Mamak Bilim Merkezi’nde; eğitim-öğretim süreci boyunca 5. ve 6. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce branşlarında dersler verilecek.

Mamak Belediyesi eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu bağlamda, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini, ders başarılarını artırmalarını ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarını hedefleyen atölyelerde; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinde destekleyici eğitimler verilecek.

Mamak Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan destekleyici eğitimler bugün başladı. Atölyede, eğitimler hafta içi her gün 15:30-16:30 saatleri arasında verilecek. Projede alanında deneyimli eğitimciler öğrencilerle birebir ilgilenirken, öğrencilere kaliteli bir eğitim ortamı sunmak hedefleniyor.

Mamak Belediyesi’nin eğitime destek atölyesi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/bilimkurs web sitesine başvurabilirler.

