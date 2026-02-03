Mamak Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne özel “El Emeği Kadın Eli Pazarı”

Mamak Belediyesi, kadınların üretime katılımını ve ev ekonomilerine katkısını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “El Emeği Kadın Eli Pazarı”nı bu kez Sevgililer Günü konseptiyle yurttaşlarla buluşturuyor.

Mamak’ta üreten kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar, 13-14 Şubat tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Musiki Muallim Mektebi’nde kurulacak. İki gün boyunca açık olacak pazar, hem kadın girişimcilere satış ve tanıtım imkânı sunacak hem de Sevgililer Günü için hediye arayan yurttaşları yüzlerce farklı el emeği ürünle buluşturacak.

YEREL ÜRETİME DESTEK

Sevgililer Günü’ne özel konseptle hazırlanan stantlarda kadın girişimciler; el işi, hediyelik, dekoratif ürünler ve özel tasarımlarını sergileyerek satışa sunacak. Ziyaretçiler ise alışverişlerini kadın emeğini destekleyerek yapma fırsatı bulacak.

Kadınların gelir elde etmesine katkı sağlanması ve yerel üretimin güçlendirilmesini hedefleyen Mamak Belediyesi, “El Emeği Kadın Eli Pazarı” ile üretim kültürünü ve dayanışmayı aynı çatı altında buluşturarak kadın girişimciliğini desteklemeyi sürdürüyor.