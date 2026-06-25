Mamak Belediyesi sinek ve haşerelere karşı sahada

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çoğalan sinek ve haşerelere karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Mamak Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı ilaçlama uygulamalarına devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, çöp konteynerleri, mazgallar ve larva oluşumunun görülebileceği alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen son çalışmalar kapsamında Tuzluçayır’da parkların ilaçlaması, Misket Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin ilaçlaması ile Türközü Mahallesi'nde larva ve mazgal ilaçlaması gerçekleştirildi. Özellikle sinek ve haşerelerin üreme alanlarına yönelik yapılan uygulamalar sayesinde sorunun kaynağında önlenmesi hedefleniyor.

KORUYUCU MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İlaçlama çalışmaları yalnızca yetişkin sinek ve haşerelere yönelik değil, larva oluşumunu engellemeye yönelik koruyucu uygulamaları da kapsıyor. Böylece yaz aylarında artış gösteren haşere popülasyonunun kontrol altına alınması sağlanırken, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların da önüne geçiliyor. Belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde sürdürülen çalışmalarla parklar, yeşil alanlar, konteyner bölgeleri ve risk oluşturan noktalar periyodik olarak ilaçlanmaya devam ediyor.