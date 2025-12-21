Mamak’ta akran zorbalığına karşı ücretsiz destek

Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi; bireysel, aile ve çiftlere yönelik sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, çocukların psikososyal gelişimini destekleyen eğitim ve atölye çalışmalarıyla binlerce yurttaşa destek oluyor. Merkez, çağımızın önemli toplumsal sorunlarından biri haline gelen akran zorbalığına karşı yürüttüğü önleyici çalışmalarla da ailelere rehberlik ediyor. Merkez çözüm önerilerini danışanlarıyla paylaşıyor ve ailelerin çocuklarını bu tür olumsuz durumlara karşı koruyabilmeleri için bilinçlendiriyor.