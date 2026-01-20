Mamak’ta Anadolu’nun 12 bin yıllık müzik yolculuğu sergileniyor

Mamak Belediyesi Müzik Müzesi, Anadolu’nun 12 bin yıllık müzik kültürünü ve Musiki Muallim Mektebi’nin bir asırlık tarihini aynı çatı altında buluşturarak ziyaretçilerine kapsamlı bir müzik yolculuğu sunuyor. Müzenin koridorlarında, bir yanda Anadolu müzik kültürünün köklü geçmişine, diğer yanda Musiki Muallim Mektebi’nin tarihine ait görseller yer alıyor. Kronolojik bir bütünlükle hazırlanan bu anlatım sayesinde müzik tarihinin gelişimi ziyaretçilere görseller aracılığıyla aktarılıyor.

250 ENSTRÜMAN SERGİLENİYOR

Müzenin Türkiye Vitrinleri bölümünde, ağırlıklı olarak Anadolu coğrafyasına ait 107 enstrüman sergilenirken, 1836 yılına ait bir piyano da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Dünya Vitrinleri bölümünde ise Güneydoğu Asya, Orta Asya, Afrika ve Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan 130 farklı enstrüman yer alıyor. Müzenin vitrin tasarımı, Küratör Oğuz Elbaş tarafından hazırlanırken; müzede yer alan enstrümanlar ise koleksiyonerlerin bağışlarıyla oluşturuldu. Müze bünyesinde 250 enstrüman ziyaretçilerle buluşuyor. Müze arşivinde ayrıca 362 enstrüman, 89 fotoğraf tablosu, 739 kaset, 43 mecmua, 128 kitap, 1 radyo, 31 nota yayını ve 1 metrotune olmak üzere toplam 1.432 materyal yer alıyor. Musiki Muallim Mektebi’nin tarihi atmosferiyle bütünleşen ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini gözler önüne seren müze, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.