Mamak’ta Ata Tohumu çalışmaları sürüyor: Üreğil Millet Bahçesi’nde yerel tohumlar çoğaltılıyor

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal kalkınma planı kapsamında Üreğil Millet Bahçesi’nde yürüttüğü ata tohumu çoğaltım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekolojik Köy Yerleşkesi içerisinde yer alan Ata Tohumları Ambarı’nda, Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin edilen yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması amacıyla özel bir üretim sahası oluşturuldu.

2025 sezonu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, Balkız oturak fasulye, sultan bamya, acur, mısır, siyah ve beyaz domates, ampul domates, mor dilimli domates, iri köy ve çeri domates, yumurta domates, pembe çeri domates, dolmalık biber, beyaz sırık fasulye ile kara ve beyaz karpuz çeşitlerinin çoğaltımı başarıyla tamamlandı. Sezon boyunca tüm çeşitlerin gelişimi yakından takip edilirken, elde edilen sağlıklı tohumlar Ata Tohumu Ambarı’nda taze stok olarak yerini aldı.

Belediye ekipleri, sürdürülebilir tarım ve yerel çeşitliliğin korunması amacıyla 2026 sezonu için de planlamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, üretim alanlarına göre çeşitlerin dağılımı yapılacak, tohum yenilenme takvimi hazırlanacak ve ekim-dikim stratejileri belirlenecek. Mamak Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla ata tohumlarının korunmasını, çoğaltılmasını ve gelecek kuşaklara güvenle aktarılmasını hedefliyor.