Mamak’ta bahar mesaisi hız kazandı

Mamak Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yürüttüğü çevre düzenleme ve bakım çalışmalarına hız verdi. Parklar ve yeşil alanların daha sağlıklı, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla ekipler; çim biçme, çim ekme, budama ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KENT ESTETİĞİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, çocuk oyun alanları ve diğer yeşil alanlarda kapsamlı bakımlar gerçekleştiriliyor. Uzayan çimler biçilirken yıpranan alanlarda çim ekimi yapılıyor. Budama çalışmalarıyla ağaçlar hem daha estetik bir görünüm kazanıyor hem de bitkilerin sağlıklı gelişimi destekleniyor. Zararlı oluşumların önüne geçmek ve yeşil alanların korunmasını sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Bahar boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edecek çalışmalarla Mamak’ın yeşil dokusunun korunması, yaşam alanlarının güzelleştirilmesi ve kent estetiğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.