Mamak’ta dansın ve ezginin yolculuğu: Azov Don Kazakları Halk Şarkı ve Dans Topluluğu Ankara’da!

4 Ağustos günü, 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde, gerçekleşecek olan Azov Don Kazakları’nın Halk Şarkı ve Dans Topluluğu konseri saat 19.30 da başlayacak.

1954 yılında kurulan topluluk, Kazak halk kültürünü yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor. Sanatsal performanslarının temelinde Don bölgesine özgü halk ezgileri ve dans gelenekleri yer alıyor.

Son yıllardaki gösterileri, baştan sona bütünlüklü bir anlatı olarak kurgulanıyor.

Azov Kazakları bugüne kadar Fransa, İsviçre, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Polonya, Almanya, Macaristan ve Bulgaristan’da sahne aldı.

Şimdi ise ilk kez Türkiye’ye geliyorlar!

Etkinlik, Rus Evi Ankara, V.D. Polenov Devlet Rus Halk Sanatları Evi ve Ankara Mamak Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.