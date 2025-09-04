Mamak’ta “El Emeği Kadın Eli Pazarı” açıldı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, seçim vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hizmete sundu. “El Emeği Kadın Eli Pazarı” ile kadınların el emeği ürünleri artık Mamak’ın farklı bölgelerinde kurulacak pazarlarda yurttaşlarla buluşturulacak. Proje, kadınların üretime katılımını artırarak hem ekonomik hem de sosyal destek sağlayacak. Proje kapsamında Mamak Pazarı, kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerle dolup taştı. Pazarda; el işi örgülerden hediyelik eşyalara, yöresel lezzetlerden giyim ürünlerine, takılardan süs eşyalarına kadar geniş bir yelpazede ürün satışa sunuldu. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Emre, mahalle muhtarları ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta stantları tek tek gezen Başkan Şahin, “Bu alanlar sizin. Pazar yerini kiraya vermedik ki kadınlarımız ücretsiz olarak faydalanabilsin. Her hafta farklı mahallelerde stant açarak daha çok insana ulaşmanız için hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Pazarın, önümüzdeki haftalarda ilçenin farklı mahallelerinde de kurulması planlanıyor. Böylece projenin, kadınlara hem ekonomik kazanç sağlaması hem de sosyal alanda yeni fırsatlar sunması hedefleniyor.