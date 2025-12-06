Mamak’ta öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi

Mamak Belediyesi ve Özel Ankara Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) iş birliğiyle Gökçeyurt’ta bulunan Ekolojik Köy’de çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yutak alanı olarak öngörülen bölgede yapılan etkinlikte, öğrenciler doğayla buluştu.

Gökçeyurt Ekolojik Köy’de gerçekleştirilen etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Gökçe, Başkan Danışmanı İsmail Gençkurt, Kırsal Hizmetler Müdürü Murat Erten, Özel Ankara Teknokent Koleji MTAL Yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan Özel Ankara Teknokent Koleji MTAL öğrencilerine, Mamak Belediyesi bünyesindeki ziraat mühendisi eşliğinde kısa bir eğitim verildi. Eğitimde fidan dikim teknikleri, toprağın korunması ve sürdürülebilir çevrenin önemi anlatıldı. Ardından öğrenciler, bölgenin iklim koşullarına uygun olarak seçilen çam grubu fidanları toprakla buluşturdu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI

Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin çevreye duyarlılıklarının artırılması ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanmaları hedeflendi. Mamak Belediyesi’nin çevreci projeleri kapsamında hayata geçirilen bu çalışma ile hem karbon yutak alanlarının güçlendirilmesi hem de doğa sevgisinin genç nesillere aşılanması amaçlandı.

Mamak Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda, doğayı korumaya ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.