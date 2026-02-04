Mamak’ta şehit aileleri ve gaziler için aylık istişare buluşması

Mamak Belediyesi, Şehit Aileleri ve Gazilere yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla düzenlenen aylık istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

CHP Genel Merkez Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi ve ilçe belediyelerinin ilgili birim sorumluları ve müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen aylık istişare toplantısına Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Aydın, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi Sorumlusu Ayşegül Tunç katıldı.

CHP Genel Merkez Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Çelik ile birim üyeleri Umut Biçer ve Erdal Güven, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürü Celal Ünal ve Birim Sorumlusu Serkan Yavaş toplantıda yer aldı.

İlçe belediyelerinden ise Yenimahalle Belediyesinden Zeynep Kaser ve Hale Seçil Çavuş, Çankaya Belediyesinden Elif Atayeter, Keçiören Belediyesinden Fatma Yavaş, Ümmühan Öztürk ve Hasret Kuruan Ergün katılım sağladı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Toplantıda; şehit aileleri ve gazilere sunulan mevcut hizmetler değerlendirilirken, sahadaki ihtiyaçlar, iyi uygulama örnekleri ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik başlıklar ele alındı. Düzenli istişarelerle hizmet kalitesinin artırılması ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantının ardından, CHP Genel Merkez Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Çelik tarafından; iş birliği ve yürütülen çalışmalar dolayısıyla Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Aydın ve ilçe belediyelerinden gelen birim sorumlularına plaket takdim edildi.