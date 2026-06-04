Manavgat Arama Kurtarma Ekibi orman yangınlarına müdahale kapasitesini güçlendirdi

Manavgat Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü personelden oluşan Manavgat Arama Kurtarma Ekibi (MAK), Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi’ne katıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerle MAK ekibinin, yaz sezonunda artan orman yangınlarına hızlı ve koordineli biçimde müdahale edebilme kapasitesi güçlendirildi. Uygulamalı olarak yürütülen eğitimlerde yangınla mücadele teknikleri, ekipmanların doğru ve etkin kullanımı ile saha koordinasyonu konuları yer aldı. Manavgat Belediyesi MAK ekibi, hem arama kurtarma faaliyetleri hem de orman yangınlarına müdahale etme kapasitesi ile toplumun güvenliğine katkı sunuyor.