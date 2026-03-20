Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, bayramın ilk gününde yurttaşlarla bir araya geldi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Manavgat’ta geleneksel bayramlaşma törenleri düzenlendi. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, bayramın birinci gününde çeşitli programlara katılarak yurttaşlarla bir araya geldi.

Çiçek, sabah saatlerinde Külliye Camii’nde kılınan bayram namazının ardından yurttaşlarla bayramlaştı. Program kapsamında Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Çiçek, görev başındaki personelin bayramını kutladı. Bayramlaşma programı çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlılar, gaziler ve şehit aileleri de ziyaret edildi.

Çiçek, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik, huzur ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni etti. Güvenlik güçlerinin, yaşlıların, gazilerin, şehit ailelerinin ve tüm yurttaşların bayramını kutlayan Çiçek, sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşılması dileğinde bulundu.