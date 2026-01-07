Manavgat Belediye Başkanvekili Çiçek'ten sağduyu çağrısı

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat Belediyesi 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme dair bir konuşma yaptı.

Çiçek, Manavgat hakkında açıklamalarda bulunan tüm siyasilere itidalli olunması çağrısında bulunarak, kent üzerinden yürütülen tartışmalarda sağduyu ve sorumluluk vurgusu yaptı.

"KARŞILIKLI ANLAYIŞA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Belediye Meclisi kürsüsünden konuşan Başkan Vekili Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın siyasi büyüklerimiz, kıymetli meclis üyelerim, sayın siyasi parti temsilcileri, değerli Manavgatlı hemşehrilerimiz; bugün bu kürsüde yalnız bir belediye gündemini değil, Manavgat’ın ortak vicdanını, ortak sorumluluğunu ve ortak geleceğini dile getirmek istiyorum. Manavgat; turizmiyle, esnafıyla, pazarcısıyla, çiftçisiyle ve emekçisiyle büyük bir ailedir.

Bu aile içinde yaşanan her gelişme sadece yerel yönetimi değil, şehirle ilgili söz söyleme sorumluluğu olan herkesi yakından ilgilendirmektedir. Buradan özellikle ifade etmek isterim ki; Manavgat’ın bugün içinde bulunduğu süreç, günlük siyasi tartışmaların, polemiklerin ve karşılıklı suçlamaların çok üzerindedir. Bu tartışmaların kazananı olmaz, kaybedeni Manavgat olur.

Bu nedenle gerek yerel gerekse ulusal düzeyde söz söyleyen tüm siyasi büyüklerimize çağrım şudur: Manavgat üzerinden yürütülen her söylemde ölçüye, sağduyuya ve bu şehrin hassasiyetlerine azami dikkat gösterilmelidir. Arkadaşlar, bizler burada Manavgat Belediyesi Meclisi’nde farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Ancak hepimizin ortak paydası Manavgat’tır. Bu çatı altında siyaset yapılır ama Manavgat’a zarar verecek bir dil ve yaklaşım asla kabul edilemez.

Manavgat halkımıza buradan açık bir mesaj vermek istiyorum. Belediyemiz, kapısı herkese açık, hiç kimseyi dışlamayan, adaleti ve eşitliği esas alan bir anlayışla yönetilmektedir ve yönetilmeye devam edecektir. Bu süreçte sükûnete, birliğe ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

Manavgat bugüne kadar birçok zorluğu birlik olarak aşmıştır. Bugün de aynı sağduyu ve olgunlukla bu süreci aşacağına yürekten inanıyorum. Manavgat hepimizindir. Bu şehir ayrışarak değil, birlik olarak güçlenir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.”