Manavgat Belediye Başkanvekili Çiçek’ten yaralı personele ziyaret

Bugün Manavgat'ta, belediyeye ait bir çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 belediye çalışanı yaralandı. Yaralanan personelin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Çiçek, tedavi gören çalışanlarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Çiçek, belediye olarak her zaman çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. Yaralı personele acil şifalar dileyen Çiçek, “Mesai arkadaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla personelimizin yanındayız” dedi.