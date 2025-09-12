Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü’nden Elmalı’da şampiyonluk

Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve “Türk’ün ilk er meydanı” olarak bilinen tarihi güreşlerde, Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Ali Küçük, Teşvik 1 Boy’da şampiyon oldu. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, elde edilen başarı kapsamında sporcu Ali Küçük ve antrenörleri tebrik ederek “Manavgat Belediyesi olarak her zaman ata sporumuz yağlı güreşin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Genç sporcularımız, katıldıkları tüm organizasyonlarda kürsü yapma başarısı gösteriyorlar. Manavgat’ta bir spor kültürü oluşturup, ulusal çapta sporcular yetiştirme amacımız doğrultusunda çalışıyoruz. Sporcumuz Ali Küçük’ü ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.