Manavgat Belediyesi’nden mahalle mahalle iftar sofrası

Manavgat Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanına yaymak amacıyla mahalle mahalle kurduğu iftar sofralarıyla yurttaşları sofralarda bir araya getiriyor. Gelenekselleşen iftar sofrası dün Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı Yeri’nde kuruldu. İftar programına Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. İftar saati öncesinde masaları tek tek gezerek mahalleli ile sohbet eden Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getirdi.