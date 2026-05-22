Manavgat Belediyesi seramik sergisi sanatseverlerle buluştu

Manavgat Belediyesi Seramik Atölyesi’nde hazırlanan özgün eserlerden oluşan Seramik Sergisi, Side Kültür Evi’nde düzenlenen açılış programıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Toprağın estetikle buluştuğu sergi, sanatseverlerin ilgisiyle kapılarını açtı.

Manavgat Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen sergide, belediyenin seramik atölyesinde kursiyerler tarafından hazırlanan özgün çalışmalar yer aldı. Küratörlüğünü Esma Gökçimen’in üstlendiği sergide, farklı tekniklerle üretilen eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Açılış programına Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Katılımcılar, sergilenen eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanatın birleştirici gücünü kent yaşamının önemli bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Manavgat Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Side Kültür Evi’nde ziyarete açılan sergi, sanatseverleri toprağın sanatla buluştuğu özgün eserlerle bir araya getirmeye devam edecek.