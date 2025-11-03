Manavgat Belediyespor’dan net galibiyet

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Trendy Hotels Manavgat Belediyespor, ligin 6. haftasında kendi sahasında konuk ettiği FDM Yapı Konya Ereğli Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Manavgat temsilcisi, ilk seti 26-24, ikinci seti 25-19, üçüncü seti ise 25-16’lık skorlarla set vermeden kazandı. Karşılaşmayı Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ve CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da tribünden takip etti. Maçın ardından Başkan Vekili Çiçek, takımı ve teknik ekibi tebrik etti.