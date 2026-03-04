Manavgat’ın turizm vizyonu Berlin’de tanıtılıyor

Manavgat, dünya turizm sektörünün en köklü ve prestijli organizasyonlarından ITB Berlin Turizm Fuarı’nda güçlü bir temsille yerini aldı. Bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve 160’tan fazla ülkeden 5 bin 800’ün üzerinde firmanın katılım sağladığı fuar, 3-5 Mart 2026 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de kapılarını açtı. Manavgat Belediyesi öncülüğünde; Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) iş birliğinde hazırlanan stantta, Manavgat-Side destinasyonunun tarihi, doğal ve kültürel değerleri uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor. Fuara; Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, MASTOB yetkilileri, MATSO yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileriyle birlikte katılım sağladı. Manavgat standında; Side Antik Kenti’nin binlerce yıllık mirası, Manavgat Şelalesi’nin doğal güzelliği ve bölgenin eşsiz kıyı şeridi görseller eşliğinde ziyaretçilere aktarılıyor. Bölgenin yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil; kültür, tarih ve gastronomi zenginliğiyle de öne çıktığı vurgulanıyor.

‘MANAVGAT-SİDE MARKASINI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ’

Fuarda tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşlarıyla birebir temaslarda bulunan Başkan Vekili Çiçek, Manavgat’ın küresel turizm pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Çiçek, “Manavgat-Side destinasyonumuzu köklü tarihi, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla uluslararası vitrine taşıyoruz. Hedefimiz, bölgemizin marka değerini daha da yukarıya çıkararak küresel turizm pazarındaki konumunu güçlendirmek” dedi.