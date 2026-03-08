Manavgat’ta 8 Mart kapsamında sanat, edebiyat ve dayanışma buluşması gerçekleştirildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanat, edebiyat, söyleşi ve panel programlarını bir araya getiren kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Manavgat Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manavgat Şubesi iş birliğinde düzenlenen programa, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli, demokratik kitle örgütü temsilcisi, kadın yazarlar, sanatçılar ve yurttaşlar katıldı. Gün boyu devam eden organizasyonda kadın emeği, üretimi, toplumsal katkısı ve dayanışma ruhu farklı başlıklarda ele alındı. Program; karma sanat sergisi açılışı, Manavgatlı kadın yazarların tanıtımı, gazeteci-yazar Zeynep Oral ile söyleşi, “Güçlü Kadın, Güçlü Gelecek” başlıklı panel ve kitap imza etkinliğiyle çok yönlü bir içerik sundu. Etkinliklerin ilk bölümünde açılışı yapılan karma sanat sergisi, kadın sanatçıların eserlerini yurttaşlarla buluşturdu. Programın bir diğer ayağında ise “Dünya Emekçi Kadınlar Günü Manavgat Kadın Yazarları ile Buluşuyor” başlığı altında Manavgatlı kadın yazarlar tanıtıldı. Ardından, gazeteci-yazar Zeynep Oral’ın katılımıyla söyleşi ve imza programı gerçekleştirildi.

“GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ GELECEK” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik kapsamında ayrıca “Güçlü Kadın, Güçlü Gelecek” konulu panel düzenlendi. Panelde gazeteci-yazar Zeynep Oral, MATSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Mimar Ezgi Şevik, Avukat Umut Çiftçi, MEDER Başkanı Deniz Yılmaz ve Eski Hisar Mahallesi Muhtarı Münevver Çetin konuşmacı olarak yer aldı. Kadınların toplumsal yaşamda, mesleki hayatta, yerel yönetimlerde ve sivil toplum alanında üstlendiği rollerin ele alındığı panel, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

MEHMET ÇİÇEK: “TÜM KADINLARI SELAMLIYORUM ”

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, programda yaptığı konuşmada “Kadınların eşit, özgür ve güçlü bireyler olarak yaşamın her alanında var olması, daha adil ve daha güçlü bir toplumun temelidir. Manavgat Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha görünür olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 Mart vesilesiyle emeğiyle, bilgisiyle ve üretimiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınları saygıyla selamlıyorum” dedi.