Manavgat’ta Atatürk Kır Koşusu coşkusu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele için Ankara’ya gelişinin yıl dönümü kapsamında Manavgat’ta geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Kır Koşusu, Manavgat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Manavgat Kaymakamlığı himayesinde; Manavgat Belediyesi, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, birçok özel kurumun desteğiyle düzenlenen organizasyona, ilçe genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarından çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmaların ardından Manavgat Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sırcan katıldı. Törende, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Gençlerin sporla buluşmasını her zaman teşvik ettiklerini belirten Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.