Manavgat’ta Karadeniz fırtınası

Antalya Manavgat Karadenizliler Derneği tarafından Manavgat Belediyesi iş birliğiyle “Manavgat Karadeniz Bahar Festivali” düzenlendi. Cumartesi Pazarı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen festival, yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında yurttaşlar; Karadeniz müziği, horon gösterileri ve yöresel lezzetlerle buluştu.

Festivalin final programında sahne alan sanatçı Resul Dindar, sevilen eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Çiçek de festivale katılarak yurttaşlarla bir araya geldi. Çiçek yaptığı açıklamada, böyle organizasyonların kültürel birlikteliği güçlendirdiğini belirtti.

Çiçek, “Festivalin finalinde sahne alan değerli sanatçı Resul Dindar’ı Manavgat’ımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Başta Manavgat Karadenizliler Derneği olmak üzere bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından gelerek Manavgat’ta bir aile olan hemşehrilerimizle birlikte, kültürümüzü yaşatan ve birlik beraberliğimizi güçlendiren bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.