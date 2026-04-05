Manavgatlı güreşçi Umut Altay Türkiye ikincisi oldu

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Umut Altay, Ankara’da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 85 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan Umut Altay, başarılı performansıyla final kürsüsünde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, genç sporcuyu tebrik etti. Çiçek, “Manavgat Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, özellikle gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerimize teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.