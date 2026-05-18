Manavgatlı sporcu Mavi Asya Yıldırım Türkiye şampiyonu oldu

Manavgat Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Mavi Asya Yıldırım, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda şampiyonluk elde etti. Afyonkarahisar Gençlik Spor Kulübü ev sahipliğinde 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen turnuva, Türkiye’nin farklı illerinden genç sporcuları bir araya getirdi. Organizasyonda 58 erkek ve 65 kadın olmak üzere toplam 123 sporcu mücadele etti. Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, elde ettiği başarıdan dolayı Mavi Asya Yıldırım’ı ve antrenörünü tebrik ederek, belediye olarak genç sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.