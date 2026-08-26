Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'tarım' uyarısı: 'Yarın bu ülke karnını doyuramaz hale gelir'

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Manisa Bağ Bozumu Şenliği”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve bürokratlar katıldı.

DUTLULU: ÜZÜM İLE ŞEHİR ARASINDAKİ BAĞ KOPMUŞ

Manisa’nın ve üzümün hak ettiği değeri görmediğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, şöyle konuştu:

“Hepimiz görüyoruz ne yazık ki üzüm ve bağcılık hak ettiği noktada değil. Ama bu, bu şehrin üzümün Türkiye’deki başkenti olduğumuzu gerçeğini değiştirmiyor. Bunun çok daha fazla tanıtımını yapmamız, Türkiye’ye anlatmamız lazım. Şenlik zaman zaman yapılmış ama gelenekselleştirilmemiş bu, şehrimizin bir eksiği. Manisa üzüm konusunda çok önemli bir şehir ama ne yazık ki üzüm ile şehir arasındaki bağ kopmuş, burası bir sanayi şehrine dönüştürülmeye çalışılmış. Sanayiyi öne çıkarırken tarım ürünlerini elimizin tersiyle itmemeliyiz. Her bir üzüm bağının bir üretim merkezi olduğunu, üzümün stratejik, birçok konuda lokomotif bir ürün olduğunu bilerek bunu öne çıkarmamız lazım. Bu siyasilerin görevi. Bizim görevimiz de Manisa’nın üzümün başkenti olduğunu tanıtmak. Bizim bunu daha çok dile getirmemiz lazım. Şehir merkezinden kopmuş olan üzüm üretimini, bağcılığı şehir merkeziyle birleştirmemiz lazım. Bu bakımdan bu şenlik programı çok önemli. Köylerde etkinlikler yapacağız, bir o kadar da şehrimizin merkezinde etkinlikler olacak.”

ÜRETİM VURGUSU

Manisa’nın tarım potansiyelinin yeniden gün yüzüne çıkarılması gerektiğinin altını çizen Dutlulu, “Mesir, bizim gururumuz. Ama Manisa’nın sadece mesiriyle değil; üzümüyle, sanayisiyle, zeytiniyle, tüm tarım ürünleriyle Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden olduğunu hatırlatmamız lazım. Biz ne yazık ki tarımı ikinci plana attık, bunun sonucunda da bugün ülke bu duruma geldi, hiçbir çiftçi mutlu değil. Biz geleceğimizi kurtarmak, çocuklarımızı düşünmek istiyorsak gıda güvenliğini, üretimi sağlamak, kendimize yetecek tarım üretimini sağlamalıyız. Çiftçiyi küstürürsek yarın bu ülke karnını doyuramaz hale gelir. Bu işi bayraktarlık şeklinde biz başlatıyoruz. Bu işin üretim açısından ve dünya açısından merkezinin Manisa olduğunu tüm dünyaya göstermemiz lazım. Biz bu festivalin içinde olmaktan çok mutluyuz” dedi.

“KATMA DEĞER KATACAK PROJELER VAR”

Üzümün katma değerli üretimi için de ekonomi dünyasına ‘ortak çalışma’ çağrısında bulunan Dutlulu, “Bu konuda paydaşlarla ortak çalışmak lazım. Sadece belediye başkanının Don Kişot gibi yapabileceği bir şey yok. Aklımda katma değer yaratacak projeler var. Ekonomi dünyasını seçimlerinden sonra bu konuda özel çalışmalar yapmamız lazım, o kuru üzümü yeniden insanların sofrasına koymamız lazım. Bu ilaç olacak kadar sağlıklı bir şey ama biz bunu kaybetmişiz” ifadelerini kullandı.

Bağ bozumunun tarihine değinerek konuşmasına başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, ilk şenliğin 1937 yılında düzenlendiğini ancak istikrarlı olmadığını kaydetti ve şunları söyledi:

“Manisa’da 878 bin hektar bağ alanı, Nevşehir - Ürgüp 185 bin dekar, Denizli 294 bin dekar, Çanakkale Bozcaada 45 bin hektar... Nevşehir’de 53. festival, Çanakkale’de 25. festival. Biz üzümün memleketinde bağ bozumu şenliklerini maalesef sürekli hale getirerek bir ekonomik kazanç kazanamamışız. Bunlarla Manisa’nın ürününe ve üreticisine hak ettiği değeri vermek için şenliklerini düzenlemeye başladık. Bunları sürekli hale getirip ilerleyen süreçlerde de uluslararası boyuta taşımak için çalışmalara başladık. Manisa’da yaklaşık 1.14 milyon ton üretim yapılıyor, 40 bin ale sadece bağcılıktan geçiniyor. Üretim gücü, kültürel hafıza var ama şenlikler süreklilik arz etmemiştir. Bunu bir eksiklik olarak gördük. Dedimiz yeni bir gelenek yaratmak değil, var olan mirası kalıcı bir hale getirmek istiyoruz.”

“BU ŞENLİĞİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Şenliğin tüm kenti kapsayacak bir programda yapılacağını söyleyen Şimşek, “Üzüm Manisa’nın kimliği, hafızası ve geleceğidir. Bağ bozumu da bizim için hasat zamanı değil; kültür mirasıdır. Bizler Manisa’nın üzüm üreticisini ve köklü bağcılık kültürünü daha görünür hale getirmek amacıyla bu şenliği düzenliyoruz. Sürdürülebilir ve her yıl gelişerek devam edecek bir şenlik hayata geçirmek istiyoruz. Biz bunu bir kültür hareketi olarak görüyoruz. Köylerden kent merkezine uzanan bir program hazırladık. Biz şenliğin yaşama yayılmasını istiyoruz. Şenlikle üzümü ve bağcılık kültürümüzü tanıtmanın yanında; üreticimizin emeğine dikkat çekmeyi, kırsal kültürümüzü geleceğe taşımayı ve ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Biz bu şenliği bir başlangıç olarak görüyoruz” diye konuştu.

Üzümün katma değerli üretimi konusunda da bütçeye dikkat çeken Şimşek, “Biz üzümün kendisine sahip çıkamamışız. Üzümün gastronomi alanları ve diğer alanlarda değerlendirileceği bir projemiz var. Ancak ekonomik nedenlerle şu anda çalışmalara başlayamıyoruz, çünkü yaklaşık yatırım maliyeti 12-15 milyon. Bütçeyi sağladığımızda o konuda da üreticimize destek vereceğiz” dedi.