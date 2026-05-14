Mansur Yavaş'tan Çiftçiler Günü mesajı: 'Üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz'

14.05.2026 10:29:00
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Çiftçimiz; üretimin, bereketin ve ülkemizin gıda güvencesinin en büyük teminatıdır. Bu anlayışla Ankara’da çiftçimizin yüzde 99’una ulaştık. Bugüne kadar sağladığımız yaklaşık 63 milyon euroluk kırsal kalkınma desteğiyle üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü kutlu olsun. Çiftçimiz; üretimin, bereketin ve ülkemizin gıda güvencesinin en büyük teminatıdır. Kırsal kalkınma ise sadece tarımı değil, memleketin geleceğini korumaktır. Bu anlayışla Ankara’da çiftçimizin yüzde 99’una ulaştık. Bugüne kadar sağladığımız yaklaşık 63 milyon euroluk kırsal kalkınma desteğiyle üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Yavaş, desteklerin tamamının "Başkent Modeli" kitapçığında yer aldığını belirterek, kitabın linkini de paylaştı.

