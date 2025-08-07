Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi Trabzon'da yaşatılacak

Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından toplumun her kesiminden tepkiler yükselirken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, acılı ailenin yanında olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti. Başkan Kaya, 24 Ocak’ta İstanbul’da yaşanan menfur olayda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin ve babası Andrea Minguzzi’yi makamında ağırladı.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, Başkan Kaya, ailenin yaşadığı acının tüm toplumun yüreğini yaktığını vurguladı. “Mattia Ahmet’imiz sadece sizin değil, artık hepimizin evladı,” diyen Kaya, Trabzon halkı adına ailenin yanında olacaklarının altını çizdi.

“MATTİA AHMET’İN ACISI, YÜREĞİMİZDEN EKSİLMİYOR”

Ziyarette yaptığı konuşmada, yaşanan trajedinin derin izler bıraktığını ifade eden Başkan Kaya, şu ifadelere yer verdi:

“Ahmet’imizin acısı hala taze… Kederi yüreğimizden eksilmiyor. Her gün bir başka trajediyle uyanmak, bizleri hem insan olarak hem yönetici olarak kahrediyor. Beşikdüzü ilçemizde de genç bir kızımızın katledilmesi hepimizi sarstı. Türkiye, olağanüstü güzelliklere sahip bir ülke ama bu güzelliklerin kıymetini koruyabilmemiz için şiddetin her türlüsüne karşı daha kararlı bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Caydırıcı önlemler alınmalı, yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmeli.”

MATTİA AHMET’İN ADI TRABZON’DA YAŞAYACAK

Başkan Kaya, Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını yaşatacak özel bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Ahmet’imizi asla unutmayacağız. Ortahisar’da onun adını, anısını ve yaşam hakkını temsil edecek bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Bu konuda hazırlıklarımız devam ediyor. Projemizi tamamladığımızda siz değerli ailesiyle de paylaşarak onayınızı almak isteriz. Ahmet’in adı bu kente umutla, barışla ve sevgiyle kazınacak.”

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Ziyaretin sonunda Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin ve babası Andrea, Başkan Kaya’ya gösterdiği ilgi, duyarlılık ve içten destek için teşekkür etti. Aile, acılarına ortak olan Trabzon halkına ve Ortahisar Belediyesi’ne minnet duygularını ifade etti.