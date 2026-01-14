Mavi Gözlü Dev çizgilerle anıldı

Çankaya Belediyesi, Mimarlar Derneği 1927 ve Karikatürcüler Derneği, dün Ankara’da Mimarlar Derneği binasında “Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi ve Sunumu” isimli etkinliği yaşama geçirdi. “Çizgi İle Nazım Hikmet” konsepti kapsamında hazırlanan serginin sunumunu, Erdal Sorgucu üstlendi. Sorgucu, Nazım Hikmet’in yaşamından eserlerine kadar birçok bilgiyi katılımcılarla paylaştı. Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet Ran’ın anısı, çizgilerle bir daha yaşatılmış oldu. Sergi, 6 Şubat tarihine kadar hafta içleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.