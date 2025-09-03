‘Mavinin Kıyısında’ isimli seramik sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası ölçekte düzenlediği sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da kentin sanat yaşamına önemli katkılar sağlıyor. 1-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyum kapsamında seramikten müziğe, atölye çalışmalarından sergilere kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda sempozyum sanatçılarından Özgür Kaptan tarafından hazırlanan “Mavinin Kıyısında” isimli seramik sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev’de Eskişehir halkı ile buluştu. Açılışa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, sempozyum sanatçıları ve yurttaşlar katıldı.

‘BUGÜN ESKİŞEHİR VE TEPEBAŞI İÇİN BAYRAM GÜNÜDÜR’

Serginin açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “2001 yılında bir sempozyum yapmak istedik. Yapılacak heykel için malzeme ne kullanalım diye düşündük. Ve pişmiş toprağa karar verdik. Çok doğru bir karar vermişiz. Çünkü sektör, sanat ve bilim açısından 3 ayaklı bir projeydi. Bugün de 17’ncisini yapıyoruz. O nedenle bir bayram günüdür bugün” dedi. Sergi sahibi Özgür Kaptan ise, “Bilgehan hocamla birlikte çalışmak çok keyifli. 2001 yılında Pişmiş Toprak Sempozyumunun ilkinde ben de ilk akademik bildirimi sundum. Benim için çok anlamlıydı. Hala aynı ekiple, başkanımla çalışmaktan çok keyif duyuyorum” diye konuştu. Bilgehan Uzuner de, “Bu sergileri her sene bizim sempozyum komitesinden bir arkadaşla yapıyoruz. Özgür de yıllardır sempozyumda emek verdi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Başkanımız var, iyi ki böyle bir kent var, iyi ki sizler varsınız” ifadelerini kullandı. Özgür Kaptan tarafından hazırlanan ve 51 eserin yer aldığı sergi 12 Eylül Cuma gününe kadar gezilebilecek.