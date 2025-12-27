Meral Gençler Alzheimer-Demans Gündüz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı

Çankaya Belediyesi, Kırkkonaklar Mahallesinde yapılacak olan Meral Gençler Alzheimer-Demans Gündüz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşçıer ve partililer de katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılını kutlayarak başladı. Güner, “Aradan bir asır geçtikten sonra bugün biz o kurtarıcının Başkentine hizmet etmenin kıvancını yaşıyoruz. Çankaya'ya eser kazandırmak üzere bir araya geliyoruz. Geçmişe vefası olmayanın geleceğe inancı da olmaz. Yaş almış büyüklerimizin ve emeklilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Merkeze ilişkin konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise, “Bir tıp doktoru ve yakınları arasında demans ve alzheimer görülen biri olarak ne kadar büyük ve anlamlı bir hizmet olduğunun altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı. CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşçıer de, “Alzheimer ve demans hastalarının sosyalleşmesini sağlayacak olan ortamlar yeterince yok. O yüzden bu hizmetin burada açılıyor olması Atatürk'ün Çankaya'sına yakışırdı" diye konuştu. Sonrasında ise temel atma töreni gerçekleştirildi.