Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihi ve doğayı bir araya getiriyor: Kilikya Yolu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede doğa yürüyüşü sevenlerin gözdesi haline gelen Tarihi Kilikya Yolu’na, kulüpler ve topluluklar da yoğun ilgi gösteriyor.

Mersin’in doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için kolları sıvayan Büyükşehir’in vizyon projelerinden birisi olan Kilikya Yolu, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği rehberliğinde ‘Trek in Turkey’ üyeleri tarafından yüründü. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 3 gün süren yürüyüşe katılan 30 doğasever, tarihi ve doğayı bir araya getiren kentin doğal mirasının tadını çıkardı.

TARİH VE KÜLTÜR MERAKLILARI İÇİN AÇIK HAVA MÜZESİ NİTELİĞİNDE

Kilikya Yolu’nun İpek Yolu Etabı 1. ve 2. parkurlarını kapsayan Dadallı, Berdan Barajı ve Kayadibi güzergâhında yapılan yürüyüşte, bölgedeki tarihi Roma Yolları ve doğal manzaralar büyük ilgi gördü. Olba Etabı 29. parkuru ise katılımcılara Kızkalesi’nden başlayarak Elaiusa Sebaste, Çanakçı ve Kanlıdivane güzergâhında hem deniz manzarası hem de antik kent atmosferi eşliğinde unutulmaz bir yürüyüş deneyimi yaşattı. Etkinliğin son rotası olan Olba Etabı 22. parkurunda Uzuncaburç, Sumakalanı ve Keşlitürkmenli güzergâhı sayesinde, bölgenin zengin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri keşfedildi.

4 ETAP VE 38 PARKUR, 550 KİLOMETREDEN OLUŞUYOR

Tamamı 550 kilometreden oluşan kadim rota, Tarsus’tan Yeşilovacık’a kadar uzanıyor. İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit olarak isimlendirilen 4 etap ile 38 ayrı parkurdan oluşan Tarihi Kilikya Yolu, hem doğa yürüyüşçüleri hem de tarih ve kültür meraklıları için bir açık hava müzesi niteliğinde. Ardıç, çam ve sedir ağaçlarının yer aldığı ormanların içinden geçen parkurlar; aynı zamanda Helenistik, Roma ve Bizans dönemi gibi birçok medeniyetin izlerini de taşıyor.

Kilikya Yolu sadece bir yürüyüş rotası olarak değil, geçmişle bugünü buluşturan bir tarih yolu olma özelliğiyle de katılımcılara eşsiz deneyimler sunuyor. Katılımcılar; binlerce yılın birikimini taşıyan bu topraklarda, geçmiş ile bugün arasında bir köprü kuruyor. Tarihi Kilikya Yolu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler https://kilikyayolu.mersin.bel.tr/ sitesini ziyaret edebilir.