Mersin’de kırsal yaşama sosyal belediyecilik dokunuşu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin ve artan maliyetlerin gölgesinde yaşama tutunma mücadelesi veren kırsaldaki üreticilere destek verdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan ve elektrik altyapısından mahrum bölgelerde sürdürülebilir üretimi hedefleyen “Güneş Paneli Desteği” projesi, Toroslar’ın zirvesinde yaşam mücadelesi veren konargöçer ailelerin umudu oldu.

‘TEMEL AMACIMIZ YAŞANTILARINI BİR ADIM İLERİYE TAŞIMAK’

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen projenin sadece bir enerji yatırımı değil, üretimi sürdürülebilir kılmayı amaçlayan sosyal belediyecilik anlayışının temel bir parçası olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, “Toplamda bin 160 adet güneş enerjisi paneli desteğinde bulunduk. Buradaki temel amacımız; kırsalda yaşamın zorluğunu yaşayan konargöçerlerin ve arıcıların sosyal yaşantılarını bir adım ileriye taşımak” dedi.

‘GÜNEŞ PANELİYLE KIRSALDA YAŞAM KOLAYLAŞTI’

3 çocuğu ve eşiyle Toroslar’ın Kerimler Mahallesi’nde çadırda yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışan Raziye Göçmen, elektriğin olmayışının hem günlük yaşamı hem de hayvancılık faaliyetlerini doğrudan etkilediğini anlatarak,“Konargöçer hayatta en büyük sıkıntımız elektrik.Bir hafta, 10 gün yağmur yağdığı zaman elektriğimiz olmuyordu. Panel akümüz bitiyordu. Şimdi Vahap Başkanımızın bize verdiği panelden dolayı elektriğimiz var. Çok şükür o sıkıntıyı aştık. Hayvanlarımıza daha iyi bakıyoruz. Telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Televizyon izleyebiliyoruz, ışığımız var. Fenerimiz şarjlı. Panel sayesinde şarjını doldurup, hayvanlarımıza doğumu esnasında bakabiliyoruz” ifadelerini kullandı.